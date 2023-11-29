Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»

Армянская и российская стороны обсудят ситуацию с ввозом продукции из Армении в РФ через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом в среду, 29 ноября, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании парламентской комиссии.

В ходе заседания обсуждалась обеспокоенность, которая была вызвана у Россельхознадзора в связи с участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении.

«В ноябре зафиксирован резкий рост нарушений: только с 24 по 26 ноября выявлено 36 случаев ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, помидоров, перца, баклажанов, яблок, груш», — цитирует данные надзорного ведомства Armenpress.

«Сейчас публикация Россельхознадзора и имеющаяся информация тщательно изучается нашими соответствующими органами, чтобы понять суть проблемы. Одновременно минэкономики Армении и коллеги из ЕЭК инициировали обсуждение, которое пройдет на этой неделе», — приводит слова Керобяна «Sputnik Армения».

Министр призвал армянских экспортеров обратить внимание на новые направления поставок. Кроме того, глава ведомства указал, что вместе с российскими партнерами армянская сторона попытается понять, что изменилось в регулировках и привело к такому изменению статистики.

По данным издания, более 1,7 тыс. армянских фур ожидают проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» как с грузинской, так и с российской сторон границы.

Ранее, 27 ноября, МЧС России сообщило, что выезд всех видов транспорта из России по дороге из Владикавказа до «Верхнего Ларса» закрыт в связи с ухудшением погоды на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа России оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом.