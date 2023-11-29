Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО
Мир
Сийярто рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Общество
Больше половины жителей России считает завтрак лучшим временем наедине с собой
Мир
Трамп обвинил Байдена в разрушении американской мечты и упадке США
Политика
Политолог оценила слова Мишеля об отсутствии согласия по членству Украины в ЕС
Мир
В Израиле заявили об остающихся в плену ХАМАС более 160 заложниках
Мир
Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»

Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армянская и российская стороны обсудят ситуацию с ввозом продукции из Армении в РФ через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом в среду, 29 ноября, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании парламентской комиссии.

В ходе заседания обсуждалась обеспокоенность, которая была вызвана у Россельхознадзора в связи с участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении.

«В ноябре зафиксирован резкий рост нарушений: только с 24 по 26 ноября выявлено 36 случаев ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, помидоров, перца, баклажанов, яблок, груш», — цитирует данные надзорного ведомства Armenpress.

«Сейчас публикация Россельхознадзора и имеющаяся информация тщательно изучается нашими соответствующими органами, чтобы понять суть проблемы. Одновременно минэкономики Армении и коллеги из ЕЭК инициировали обсуждение, которое пройдет на этой неделе», — приводит слова Керобяна «Sputnik Армения».

Министр призвал армянских экспортеров обратить внимание на новые направления поставок. Кроме того, глава ведомства указал, что вместе с российскими партнерами армянская сторона попытается понять, что изменилось в регулировках и привело к такому изменению статистики.

По данным издания, более 1,7 тыс. армянских фур ожидают проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» как с грузинской, так и с российской сторон границы.

Новые правила выезда россиян за границу с декабря 2023 года: кого не выпустят
Паспорт признается недействительным при предъявлении заведомо ложных сведений и при отсутствии гражданства

Ранее, 27 ноября, МЧС России сообщило, что выезд всех видов транспорта из России по дороге из Владикавказа до «Верхнего Ларса» закрыт в связи с ухудшением погоды на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа России оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023