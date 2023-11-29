Глава ГИБДД рассказал позицию ведомства по штрафам за отсутствие зимней резины

В МВД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины, которая появилась в ряде СМИ. В среду, 29 ноября, ситуацию прокомментировал глава ГИБДД Михаил Черников в Telegram-канале представителя МВД России Ирины Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», –– рассказал Черников.

Также он подчеркнул, что не во всех субъектах России есть снег и гололедица, следовательно, нет необходимости менять резину. В случае отсутствия сезонных шин транспортное средство «не задерживается, не эвакуируется».

Накануне, 28 ноября, о штрафах за отсутствие зимней резины сообщил адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов. С его слов, уточненный перечень содержится в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 декабря.

Ранее, 30 октября, автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что можно сэкономить на шинах, используя всесезонные покрышки. Однако эксперт предупредил, что такой метод подходит исключительно для регионов с мягким климатом.