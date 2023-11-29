На Ставрополье введут единую транспортную карту

Единая транспортная карта появится в Ставропольском крае, работы по ее внедрению уже ведутся. Благодаря нововведению жители региона смогут передвигаться на разных видах транспорта без оплаты при пересадках, рассказал губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

«Рассчитываю, что в следующем году мы получим работающую систему в краевом центре (Ставрополе. — Ред.). Затем проработаем ее «приземление» и в других территориях региона», — сказал глава региона, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

По словам Владимирова, единый проездной будет действовать в троллейбусах и автобусах ГУП СК «Крайтранс», которые курсируют по маршрутам с регулируемыми тарифами. Курированием проекта занимается региональный миндор. Оплата будет производиться безналичным способом.

Для запуска проекта власти также обновят автопарк общественного транспорта. До конца 2024 года Ставрополь закупит 140 автобусов большой и средней вместимости, а также 45 новых троллейбусов.