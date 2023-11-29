Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В Казани впервые провели онкологическую операцию с очками дополненной реальности
Экономика
Цена нефти Brent на ICE превысила $83 за баррель впервые с 15 ноября
Мир
ХАМАС сообщило о гибели трех заложников в результате обстрела со стороны ЦАХАЛ
Мир
Посол Израиля заявил о семи россиянах в плену ХАМАС
Мир
Кулеба заявил о становлении ВСУ де-факто армией НАТО
Общество
Суд заочно арестовал певицу Джамалу по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Глава МИД Латвии назвал Россию единственной внешней угрозой для Европы
Наука и техника
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» затоплен в Тихом океане
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16

Где покататься на коньках в Москве зимой в 2023/24 году

В столице зимой появится более тысячи ледовых площадок
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бесплатные ледовые катки будут открыты зимой во всех округах Москвы. Кроме того, впервые за долгое время они появятся на центральных набережных. Где покататься на коньках в столице в 2023/24 году, рассказывают «Известия».

Где появятся ледовые катки в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал открытие катков 24 ноября. Некоторые из них получили индивидуальное оформление. Всего в городе появилось 160 катков с искусственным покрытием, а с наступлением морозов заработает более чем 1 тыс. катков с натуральным льдом.

В частности, каток уже открыли в парке Горького. В этом году каток оформили в авангардном стиле, а его площадь увеличили более чем на 5 тыс. кв. м. Сейчас она составляет более 22 тыс. кв. м. Таким образом центральная часть парка превратится в самый большой каток в Москве.

Еще один каток с фуд-кортом, услугами проката и заточки коньков заработал в «Лужниках». Площадь ледового пространства — 16 тыс. кв. м. Зимой здесь пройдет обширная развлекательная программа с музыкальными и спортивными мероприятиями. А только начинающим осваивать лед встать на коньки помогут профессиональные тренеры.

Покататься на коньках можно и в парке «Останкино». Для любителей этого зимнего вида спорта там предусмотрены пункт проката и камера хранения. Еще два новых катка появились в парке 850-летия Москвы. Что касается катка на ВДНХ — одного из самых популярных в столице, — в этом году он расположен на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

Самый большой каток Москвы открывается на ВДНХ: цены и расписание
Лед зальют на площади Промышленности вблизи макета ракеты-носителя «Восток»

Помимо этого, в текущем году решили возродить дореволюционную традицию катания на коньках по набережной. Трасса длиной 300 м в декабре появится на Пушкинской набережной. И, конечно, традиционно для жителей и гостей города будет открыт каток на Красной площади напротив ГУМа. Он будет работать с 30 ноября до конца февраля.

Где покататься на коньках рядом с домом

Комфортные пространства для катания также появятся во всех округах столицы. На части площадок заменили устаревшее морозильное оборудование и ледозаливочную технику, обновили раздевалки, пункты проката и питания.

«Мы постарались, чтобы большая часть зимних развлечений была расположена буквально в нескольких шагах от дома. Самые популярные места — катки — есть в каждом районе», — сообщил глава города в своем блоге.

Сейчас уже можно покататься в парках «Ходынское Поле», «Красная Пресня», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», «Дубки», Гончаровском, Таганском, Бабушкинском и Перовском парках.

Катки с искусственным льдом также есть в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, природно-исторических парках «Измайлово», «Тушинский», «Царицыно», «Москворецкий» и у Северного речного вокзала.

Наш конек: как открывали каток на Красной площади
Татьяна Навка представила новое шоу у стен Кремля

А скоро к этим каткам добавится еще более тысячи площадок с естественным льдом. Они появятся на территории музея-заповедника «Коломенское», в Лианозовском парке, парках Дружбы, «Северное Тушино» и других. Провести спортивные выходные можно будет и в ТиНАО. Там после комплексной модернизации стадиона «Десна» заработает каток, оборудованный освещением, музыкальным сопровождением и лавочками для отдыха.

Время работы ледовых катков

Большинство катков в столице будут работать всю зиму до марта с 10:00 до 22:00. Ряд площадок в центре города, например в саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники», открыты до 23:00. Во время работы возможны технические перерывы.

Все катки освещены, многие из них имеют службы проката, пункты первой медицинской помощи, точки питания, раздевалки, камеры хранения и теплые помещения поблизости. Покататься на коньках можно бесплатно. В парках цена билета в среднем составляет 300–700 рублей.

Помимо катков, для москвичей этой зимой также будут доступны 396 лыжных трасс, 336 ледяных горок и снежных городков.

Ранее «Известия» рассказали, где появятся ледовые площадки в Санкт-Петербурге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023