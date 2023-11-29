Где покататься на коньках в Москве зимой в 2023/24 году

Бесплатные ледовые катки будут открыты зимой во всех округах Москвы. Кроме того, впервые за долгое время они появятся на центральных набережных. Где покататься на коньках в столице в 2023/24 году, рассказывают «Известия».

Где появятся ледовые катки в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал открытие катков 24 ноября. Некоторые из них получили индивидуальное оформление. Всего в городе появилось 160 катков с искусственным покрытием, а с наступлением морозов заработает более чем 1 тыс. катков с натуральным льдом.

В частности, каток уже открыли в парке Горького. В этом году каток оформили в авангардном стиле, а его площадь увеличили более чем на 5 тыс. кв. м. Сейчас она составляет более 22 тыс. кв. м. Таким образом центральная часть парка превратится в самый большой каток в Москве.

Еще один каток с фуд-кортом, услугами проката и заточки коньков заработал в «Лужниках». Площадь ледового пространства — 16 тыс. кв. м. Зимой здесь пройдет обширная развлекательная программа с музыкальными и спортивными мероприятиями. А только начинающим осваивать лед встать на коньки помогут профессиональные тренеры.

Покататься на коньках можно и в парке «Останкино». Для любителей этого зимнего вида спорта там предусмотрены пункт проката и камера хранения. Еще два новых катка появились в парке 850-летия Москвы. Что касается катка на ВДНХ — одного из самых популярных в столице, — в этом году он расположен на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток».

Помимо этого, в текущем году решили возродить дореволюционную традицию катания на коньках по набережной. Трасса длиной 300 м в декабре появится на Пушкинской набережной. И, конечно, традиционно для жителей и гостей города будет открыт каток на Красной площади напротив ГУМа. Он будет работать с 30 ноября до конца февраля.

Где покататься на коньках рядом с домом

Комфортные пространства для катания также появятся во всех округах столицы. На части площадок заменили устаревшее морозильное оборудование и ледозаливочную технику, обновили раздевалки, пункты проката и питания.

«Мы постарались, чтобы большая часть зимних развлечений была расположена буквально в нескольких шагах от дома. Самые популярные места — катки — есть в каждом районе», — сообщил глава города в своем блоге.

Сейчас уже можно покататься в парках «Ходынское Поле», «Красная Пресня», «Ангарские пруды», «Митино», «Фили», «Дубки», Гончаровском, Таганском, Бабушкинском и Перовском парках.

Катки с искусственным льдом также есть в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, природно-исторических парках «Измайлово», «Тушинский», «Царицыно», «Москворецкий» и у Северного речного вокзала.

А скоро к этим каткам добавится еще более тысячи площадок с естественным льдом. Они появятся на территории музея-заповедника «Коломенское», в Лианозовском парке, парках Дружбы, «Северное Тушино» и других. Провести спортивные выходные можно будет и в ТиНАО. Там после комплексной модернизации стадиона «Десна» заработает каток, оборудованный освещением, музыкальным сопровождением и лавочками для отдыха.

Время работы ледовых катков

Большинство катков в столице будут работать всю зиму до марта с 10:00 до 22:00. Ряд площадок в центре города, например в саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники», открыты до 23:00. Во время работы возможны технические перерывы.

Все катки освещены, многие из них имеют службы проката, пункты первой медицинской помощи, точки питания, раздевалки, камеры хранения и теплые помещения поблизости. Покататься на коньках можно бесплатно. В парках цена билета в среднем составляет 300–700 рублей.

Помимо катков, для москвичей этой зимой также будут доступны 396 лыжных трасс, 336 ледяных горок и снежных городков.

Ранее «Известия» рассказали, где появятся ледовые площадки в Санкт-Петербурге.