Глава ГИБДД рассказал позицию ведомства по штрафам за отсутствие зимней резины

Полиция не будет с 1 декабря штрафовать за использование летней резины зимой. Об этом 29 ноября сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать (за отсутствие зимней резины. — Ред.) никого не будут», — сказал Черников, его комментарий размещен в Telegram-канале представителя МВД Ирины Волк.

По его словам, в ряде регионов не происходит оледенения дорог, поэтому в зимних шинах там нужды нет. При этом в случае отсутствия шин «по сезону» автомобиль не будут задерживать и эвакуировать. Водитель транспортного средства должен сам выбирать условия для своего передвижения и самостоятельно к нему готовиться, добавил Черников.

Накануне адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов заявил, что штраф за несезонную резину на автомобиле с 1 декабря составит 500 рублей. По его словам, уточненный перечень содержится в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 декабря.

Он отметил, что в течение летнего периода штраф в 500 рублей положен за зимние шипованные шины. В зимний сезон использование шипованной резины или шин с липучками обязательно. При этом резина по сезону должна быть установлена на все колеса.

В тот же день в пресс-службе ГИБДД РФ «Известиям» сообщили, что новых штрафов введено не было. Дополнительные меры воздействия за использование шин, не соответствующих сезону, не вводятся.

22 ноября эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов перечислил правила хранения летней резины в зимний период. Так, перед хранением нужно очистить резину от грязи, пыли и других загрязнений. Кроме того, необходимо проверить давление в шинах. Например, если хранение предусматривается вместе с камерами, то давление нужно снизить до минимума.