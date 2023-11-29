Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел из-за ухудшения здоровья пассажира

Рейс узбекской авиакомпании Qanot Sharq, вылетевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, был вынужден совершить экстренную посадку в Казахстане из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

Отмечается, что рейс HH786 запросил экстренную посадку в международном аэропорту Актобе.

«Самолет приземлился в Актобе в 14:48 (12:48 мск) по ташкентскому времени. Экипаж запросил карету скорой помощи к борту», — указано в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

В ближайшее время борт должен продолжить полет в Самарканд, самолет ожидает вылета.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что летевший из Москвы в Барнаул самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, которая, несмотря на попытки бортпроводников оказать ей помощь, скончалась. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России объявило о начале проведения доследственной проверки по факту инцидента.

В конце октября следовавший из Иркутска в Москву самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за драки двух мужчин на борту. Пассажиры пытались успокоить подравшихся мужчин, однако это не принесло каких-либо результатов, после чего командир судна принял решение совершить посадку.