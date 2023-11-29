Капитальный ремонт завершился в десяти жилых домах за неделю в Коми

За минувшую неделю в Коми приняли работы по капитальному ремонту в десяти жилых домах. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В поселках Ярега и Нижний Одес завершены работы по ремонту фасадов трех домов. Здания были облицованы сайдингом, также рабочие заменили окна и двери в подъездах. Кроме того, в одном доме в Нижнем Одесе обустроили отмостки, отремонтировали ступени и козырьки входов в подъезды, заменили окна и входные двери. В трех домах в Яреге отремонтирован фундамент, выполнена замена нижних венцов и восстановлены сваи.

В четырех домах приняты работы по ремонту крыш. В частности, в Сыктывкаре в здании на улице Морозова завершили утепление кровли, устройство стяжки и наплавление кровельного ковра. В Ухте, Яреге и Айкино выполнены демонтаж старого шиферного покрытия, обустройство обрешетки и пароизоляции.

По итогам 2023 года ремонт должен быть выполнен в 356 многоквартирных домах. На текущий момент работы приняты в 291 доме, еще в восьми зданиях ведется подготовка к сдаче работ.