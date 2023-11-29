Мэрию Благовещенска обязали оборудовать площадки для выгула собак

Амурский областной суд обязал администрацию Благовещенска оборудовать больше мест для выгула домашних животных. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба регионально прокуратуры.

В городе оборудована лишь одна такая площадка, она заработала в июне 2022 года, пишет Амурская служба новостей. За полтора года работы у нее нашлись как поклонники, так и недоброжелатели. Жильцы окрестных домов возмущены тем, что собаководы и их питомцы шумят там по ночам.

Местная прокуратура обратилась с иском в суд о возложении на мэрию обязанности по созданию новых мест для выгула питомцев. Как отметили в региональной прокуратуре, бездействие в подобных случаях может привести к распространению инфекционных болезней на территории города.

Благовещенский горсуд отказался удовлетворять требование истца, поэтому прокуратура обжаловала решение в апелляционной инстанции, отмечает ИА PriamurMedia. Амурский областной суд не согласился с выводами суда первой инстанции, признал незаконным бездействие органа местного самоуправления и удовлетворил иск прокурора.

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