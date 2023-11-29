Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Сызрани
Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Сызрани (Самарская область). По факту ДТП проводится проверка.
Инцидент произошел утром 28 ноября. Водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался со стороны улицы Котовского в направлении трассы М-5 «Урал», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате легковушка столкнулась с автобусом «ПАЗ», которым управлял водитель 1980 года рождения.
По данным НИА «Самара», 12-летняя пассажирка автобуса госпитализирована. 17-летнему пассажиру автобуса и водителю легковушки рекомендовано амбулаторное лечение.
Всего в Самарской области за сутки произошло шесть аварий, травмы получили девять человек.
В Свердловской области на екатеринбургской кольцевой дороге столкнулись два автобуса и легковые автомобили. Травмы получили 12 человек.