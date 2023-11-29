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Суд в Казахстане вынес приговор участвовавшему в боях на Украине наемнику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор в отношении гражданина Казахстана, который принимал участие в военных действиях на территории Украины в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба суда.

«Ш. назначено шесть лет [и] восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника», — цитирует сообщение суда ТАСС.

Мужчине, который проживает в поселке Топар Карагандинский области, вменяется ст. 170 ч. 3 УК Казахстана («Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства»). Известно, что суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние обвиняемого, добавляет «Газета.Ru».

В сообщении отмечено, что местный житель за предложенное ему денежное вознаграждение вступил в ЧВК «Вагнер», принимал участие в боевых действиях в Артемовске (укр. название — Бахмут), там он получил ранение, был комиссован и вернулся на родину.

Власти Казахстана предупреждали граждан республики о недопустимости участия в конфликтах в других странах, напоминая, что за наемничество грозит уголовная ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Ранее, 23 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, заявил о необходимости приложить совместные усилия для поиска «формулы мира» между Россией и Украиной. Он отметил, что любая война завершается мирными переговорами. Добавив, что нельзя допустить того, чтобы «братские русский и украинский народы» разошлись по сторонам на десятки-сотни лет с взаимными обидами друг к другу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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