Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 ноября сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также за сутки ВС РФ смогли отразить три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и пятой штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки противник на этом направлении потерял до 250 военнослужащих, а также пять танков и 12 автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы российские силы смогли поразить самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США. Также ВСУ потеряли две гаубицы Д-30 и одну Д-20, боевую машину РСЗО «Град». В списке потерь ВСУ оказались также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российские военные продолжают уничтожать украинские беспилотники в боях под Горловкой в ДНР. Как отметил российский военнослужащий с позывным Шихан, на этом направлении боевики ВСУ отправляют дроны пачками.

В этот же день Минобороны РФ показало кадры боевой работы разведчиков Южной группировки войск, которая обнаружила технику и скопление живой силы ВСУ. На кадрах запечатлено, как разведгруппа вблизи линии боевого соприкосновения обнаружила две боевые машины пехоты, легкобронированный пикап и солдат ВСУ. Зафиксировав координаты, они передали их артиллеристам, которые нанесли удар с помощью двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.