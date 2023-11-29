Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на значительный запас ракет у России
Общество
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за метели
Мир
Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Пумпянского
Общество
Советская актриса Тамара Солодовникова умерла в возрасте 98 лет
Наука и техника
Ученые установили канал с квантовой защитой между РФ и КНР с помощью спутника
Мир
Генсек НАТО исключил серьезные изменения на поле боя после поставок Киеву F-16
Культура
Автограф Гоголя 7 декабря выставят на торги за 18 млн рублей
Мир
Блинкен не увидел признаков усталости от поддержки Украины среди стран НАТО
Мир
Сийярто рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО
Общество
Больше половины жителей России считает завтрак лучшим временем наедине с собой
Мир
Трамп обвинил Байдена в разрушении американской мечты и упадке США
Политика
Политолог оценила слова Мишеля об отсутствии согласия по членству Украины в ЕС
Мир
В Израиле заявили об остающихся в плену ХАМАС более 160 заложниках
Мир
Армения и РФ обсудят ситуацию с ввозом армянской продукции через КПП «Верхний Ларс»
Сюжет:

В Минобороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Артемовское в ДНР

Минобороны РФ: российские войска взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 ноября сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также за сутки ВС РФ смогли отразить три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и пятой штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки противник на этом направлении потерял до 250 военнослужащих, а также пять танков и 12 автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы российские силы смогли поразить самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США. Также ВСУ потеряли две гаубицы Д-30 и одну Д-20, боевую машину РСЗО «Град». В списке потерь ВСУ оказались также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Работа на высоте: как российские дроны уничтожают артиллерию ВФУ
С начала марта противник лишился более 80 реактивных систем и гаубиц

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что российские военные продолжают уничтожать украинские беспилотники в боях под Горловкой в ДНР. Как отметил российский военнослужащий с позывным Шихан, на этом направлении боевики ВСУ отправляют дроны пачками.

В этот же день Минобороны РФ показало кадры боевой работы разведчиков Южной группировки войск, которая обнаружила технику и скопление живой силы ВСУ. На кадрах запечатлено, как разведгруппа вблизи линии боевого соприкосновения обнаружила две боевые машины пехоты, легкобронированный пикап и солдат ВСУ. Зафиксировав координаты, они передали их артиллеристам, которые нанесли удар с помощью двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023