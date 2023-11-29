Катки Санкт-Петербурга зимой 2023-2024 — лучшие места и цены

С наступлением холодов жители Санкт-Петербурга достают коньки и планируют главное зимнее развлечение — поход на каток. В зимний сезон ледовые площадки Северной столицы практически никогда не пустуют. «Известия» рассказывают, как в 2023 году работают катки Петербурга и какой из них лучше выбрать.

Каток Новая Голландия в Петербурге зимой 2023-2024

Один из самых больших и популярных катков города на Неве открылся еще 11 ноября на острове Новая Голландия. Площадка продолжит свою работу вплоть до 10 марта 2024.

В обычные дни каток работает с 9:30 до 20:30, но в праздничные дни время работы продлевается еще на два часа. Посетителям доступны часовые сеансы, между которыми предусмотрены получасовые перерывы на уборку катка. Единовременно площадка вмещает до 250 человек. Цены на посещение катка варьируются от 200 до 500 рублей в зависимости от времени и дня визита. Для детей от трех до шести лет билет обойдется в 50 рублей. Доступны прокат и заточка катков, также можно заказать помощника для тех, кто неуверенно стоит на льду.

Каток Севкабель порт в Петербурге зимой 2023-2024

За панорамный вид на Финский залив горожане и гости Петербурга очень любит каток в Севкабель порту. Он начал свою работу с 11 ноября. На площадке одновременно могут находиться до 280 посетителей.

В будни режим работы катка — с 11:00 до 21:00, но в пятницу и субботу, а также в праздничные дни он продлевается до 22:30. Стоимость утренних сеансов начинается от 300 рублей, вечерних — от 360 рублей. В выходные и праздничные дни купить билет дешевле 420 рублей не получится. Прокат, заточка и помощь опытного фигуриста также входят в перечень услуг катка.

Каток на Конюшенной площади в Петербурге зимой 2023-2024

Еще один каток откроется прямо в центре города, на Конюшенной площади. Старт работы площадки намечен на 16 декабря. Каток вмещает в себя до 100 человек. С 30 декабря посетители смогут насладиться представлениями от Санкт-Петербургского государственного детского ледового театра Елены Бережной. Для удобства зрителей каток оснащен обогреваемыми трибунами.

Ледовая площадка работает с 11:00 до 22:00. Цена билета на утренние сеансы в будни составляет 250 рублей, на вечерние — 400 рублей. В выходные и праздники цены поднимаются до 300 рублей утром и 500 рублей вечером. Предусмотрены льготные билеты. Каток продолжит свою работу до 14 января.

Каток в Охта Парке в Петербурге зимой 2023-2024

Еще с 3 ноября в Охта Парке открылся лесной каток, который знаменит своей уникальной формой — посетителям предлагают прокатиться по освещенным гирляндами и фонарями ледовым дорожкам среди соснового леса. Кроме того, во время катания открывается захватывающий вид на колесо обозрения и карусели парка.

Доступен прокат коньков и защитной экипировки, помощники для катания предоставляются бесплатно. Цена для взрослых посетителей в будни начинается от 900 рублей, для детей — от 600 рублей. В выходные минимальная стоимость посещения вырастает до 1100 рублей для взрослых и до 700 рублей для детей.

Каток у Флагштока в Петербурге зимой 2023-2024

Самая большая ледовая площадка в городе — каток «У Флагштока», начнет свою работу 3 декабря. Единовременно на катке могут находиться до 1100 человек, при этом посетителям открывается потрясающий вид на залив. Причем с прошлого года площадь катка увеличили почти в четыре раза — до 11,4 тыс. кв м.

Кроме того, в утренние часы покататься можно будет бесплатно. Билеты доступны на сайте катка. На территории работают фудтраки, кафе-павильоны, фотозоны и зоны отдыха с видом на море и ледовыми кафе. Доступны прокат и заточка.

В будущем планируется и дальнейшее увеличение площади катка.

Каток на Елагином острове в Петербурге зимой 2023-2024

Звание самого большого искусственного катка Северной столицы принадлежит площадке на Елагином острове. В центре пространства площадью 4 тыс. кв. м. установят новогоднюю елку, а сам каток откроется с первым днем зимы.

Цены на билеты варьируются от 200 до 400 рублей в зависимости от дня и времени посещения. Для детей от трех до семи лет вход бесплатный. Перед катанием можно взять коньки в прокат или заточить лезвия. Бесплатно можно воспользоваться помощью специалиста по обучению.

Всего грядущей зимой в Петербурге будут работать порядка 230 катков. 164 площадки из них будут с открытым доступом. Это значит, что все желающие смогут покататься там на коньках или поиграть в хоккей.