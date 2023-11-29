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К 1 декабря Москву украсят 5 тысяч световых конструкций и более тысячи елей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Около 5 тыс. световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним праздникам, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — поделился чиновник.

После технической модернизации в центре города вновь появятся восемь световых арок, напоминающие фасады главных столичных театров. Также световыми тоннелями традиционно будут украшены пешеходные зоны Бульварного кольца. В парке Победы появится огромный елочный шар высотой 20 м и весом около 35 т.

Имеющиеся праздничные конструкции позволяют полноценно украсить город. Все световые и декоративные конструкции многофункциональны, что позволяет использовать их каждый год, меняя в соответствии с символикой и датой праздника.

Для украшения столицы применяется энергосберегающее оборудование. Светодиодные светильники экономично потребляют электроэнергию и рассчитаны для работы в любых погодных условиях.

Также заместитель мэра поделился, что сейчас монтажные работы ведутся во всех округах Москвы и будут завершены к 1 декабря.

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Главной новогодней елью России станет 25-метровое дерево из Фряново. Об этом 20 ноября рассказали «Известиям» в Рослесинфорге. Традиционно самое большое дерево страны устанавливают на Соборной площади в Москве в 20-х числах декабря.

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