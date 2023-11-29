Пропавших на Байкале рыбаков нашли живыми

Четырех рыбаков из Бурятии, пропавших на озере Байкал, нашли живыми. Об этом 29 ноября сообщила глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына.

«Их нашли. Состояние удовлетворительное, они добираются сейчас до поселка. Они все живы», — сказала она ТАСС.

Четверо жителей поселка отправились на рыбалку в направлении Ушканьих островов, когда на Байкале усложнились погодные условия. В районе мыса Орлиный у их катера отказал мотор, судно стало неуправляемым.

По поиски рыбаков был отправлен вертолет, также спасатели отправились искать пропавших по берегу и на катере.

До этого, 9 ноября, в Оймяконском районе Якутии нашли тела трех мужчин, которые отправились на рыбалку и пропали. Днем ранее сообщалось, что в 25 км от села Оймякон на реке Индигирка провалился под лед снегоход «Буран», на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения.