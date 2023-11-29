Малыш весом более пяти килограммов родился во Владивостоке
Во Владивостоке родился мальчик весом более 5 кг, его рост — 60 см, сообщил 29 ноября минздрав Приморского края в своем Telegram-канале.
Новорожденный появился на свет 27 ноября в городском роддоме № 3. Его маме сделали кесарево сечение.
«Операция прошла успешно, роженица чувствует себя превосходно. Итоговый вес малыша составил 5120 г, а рост — 60 см. Подобные параметры соответствуют полутора месяцам развития ребенка», — уточнили в минздраве.
Роженица приехала во Владивосток из поселка Славянка Хасанского района. Малыш стал вторым ребенком в семье, дома родных ждут отец семейства и дочь.
Как отметили в роддоме, такой крупный младенец редкость даже для больших родильных центров.
Ранее в ноябре семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Многодетный отец рассказал, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа.