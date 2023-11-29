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Офтальмолог Геворкян развеяла миф о вреде ношения очков для зрения

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Фото: ТАСС/Zuma
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Офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян назвала утверждение о том, что ношение очков ухудшает зрение, мифом. В беседе с Lenta.Ru в среду, 29 ноября, врач опровергла и другие распространенные заблуждения о зрении.

Она сообщила, что отказ от ношения очков приводит к перенапряжению глазных мышц, которое способствует еще большему снижению зрения. По словам специалиста, ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и останавливает ухудшение зрения.

Также она заявила, что, вопреки популярному заблуждению, с возрастом проблемы с близорукостью не решатся сами по себе, в чем многие уверены.

«Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза», — отметила врач.

Не совсем соответствует действительности, по ее словам, и утверждение, что зрение портится от просмотра телевизора. Геворкян отметила, что если смотреть его на безопасном расстоянии не более трех часов подряд проблем со зрением можно избежать.

«Если же речь идет о безопасном расстоянии — не менее трех метров — и длительности не более двух-трех часов, тогда за остроту зрения можно не волноваться», — сказала она.

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Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко в конце октября рассказала, что читать лежа без вреда для зрения можно только в одной позе — на спине. Голова при этом должна быть достаточно высоко приподнята, для этого можно использовать высокие подушки, свет должен падать сверху. Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 см.

Специалист указала также, что вредно смотреть на планшет лежа в темноте. Однако при таком использовании гаджета глаза испытывают большую нагрузку. В долгосрочной перспективе зрение может падать.

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