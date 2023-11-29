В Олекминском доме престарелых в Якутии выявили нарушения

Нарушения в доме для престарелых и инвалидов выявили в Олекминском районе Якутии. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проверкой социального учреждения занималась местная прокуратура c привлечением специалистов. Они оценили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарную безопасность, пишет ИА SakhaNews.

Выяснилось, что в отдельных зданиях дома престарелых отсутствуют светильники аварийного освещения, знаки направления движения и указатели схемы движения до ближайшего выхода. Также было выявлено наличие насекомых в помещении пищеблока, битой посуды и прочее.

Прокуратура внесла директору учреждения представление и возбудила в отношении него два дела об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Еще двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а главе дома престарелых назначили штрафов на общую сумму 20,5 тыс. рублей. Как отмечает ИА YakutiaMedia, постановления вступили в законную силу.

Ранее «Известия» писали, что Минтруд подготовил законопроект об обязательном лицензировании домов престарелых до 2029 года, который эксперты оценивают как один из самых реальных для последующего принятия.