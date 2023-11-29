Минздрав Турции сообщил о намерении принять 26 пациентов из сектора Газа

Турция рассчитывает принять 26 пациентов и 24 сопровождающих из сектора Газа. Об этом 29 ноября сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

«Сегодня мы планируем привезти в общей сложности 26 пациентов, 24 сопровождающих и 50 человек», — сказал Коджа, его слова приводит газета Star.

Он уточнил, что раненые будут проходить лечение в клиниках Этлик и Билкент.

Кроме того, Коджа сообщил об отправке в Газу предметов медицинского назначения, в основном лекарств, медицинских принадлежностей, инкубаторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее, 10 ноября, Коджа сообщил о создании Турцией, Египтом и Израилем координационной группы по вывозу больных из сектора Газа. Он добавил, что онкобольные, в первую очередь дети, которые проходят лечение в больнице турецко-палестинской дружбы, будут в приоритетном порядке эвакуированы через «Рафах» в египетские больницы.

5 ноября Коджа заявил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медпомощи пострадавшим жителям Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.