Мишустин заявил о росте товарооборота Москвы и Минска

Экономическое партнерство Москвы и Минска укрепляется, за три квартала текущего года взаимный товарооборот вырос на 8%, составив 3,25 трлн рублей, есть основания, что он превысит рекордные показатели 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

«Укрепляется экономическое партнерство России и Белоруссии, что особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против наших стран. За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около 3,25 трлн российских рублей», — сказал он.

Страны могут превысить показатели в торговле, достигнутые в прошлом году, добавил председатель правительства РФ.

Он также отметил, что совокупный положительный эффект для белорусской экономики после полной реализации всех союзных программ оценивается в 120 млрд российских рублей ежегодно.

Ранее, 23 ноября, глава МИД Белоруссии Сергей Алейник отметил, что экономическая самодостаточность — это основа союза Москвы и Минска. По словам дипломата, отношения республики с Россией были важны во все времена.

Ранее, 21 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Стороны обсудили вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ, в частности мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.