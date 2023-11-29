Жителей памятника архитектуры эвакуировали из-за разрушения печи в Астрахани
В Астрахани жители дома, признанного памятником архитектуры, были вынуждены покинуть свои квартиры. В подвале здания произошло разрушение печи.
Сообщение в диспетчерскую службу поступило вечером 28 ноября. В двухэтажном доме на улице Куйбышева выявили частичное обрушение печи, которая отапливала квартиры на первом этаже. Об этом сообщает «Астрахань 24».
Всего в доме есть шесть квартир, пять из них принадлежат частным владельцам, одна — муниципалитету. Жильцов четырех квартир эвакуировали в связи с риском дальнейшего обрушения. Пострадавшие отказались от мест в пункте временного проживания.
На месте происшествия дежурят спасатели.
16 ноября в Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома на Вокзальной площади. Пострадали квартиры в третьем и четвертом подъездах. По решению специальной комиссии здание не будет восстановлено, оно подлежит сносу. Собственники 34 квартир признаны полностью утратившими свое имущество.