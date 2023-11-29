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Жителей Ленобласти предупредили о сильном снеге из-за циклона

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Сильные осадки ожидаются на территории Ленинградской области с наступлением нового сезона. При этом синоптики прогнозируют повышение температуры.

28 ноября столбики термометров в Санкт-Петербурге показали 0…–2 градуса. 29 ноября температура понизилась до –4…–6 градусов. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на главного синоптики городского гидрометцентра Александра Колесова.

Первая зона осадков приблизится к северной столице в ночь на 30 ноября. Они принесет небольшой снег. Усиление осадков ожидается днем 30 ноября, местами по Ленинградской области возможен сильный снег.

С 26 по 28 ноября на юге России властвовал мощный циклон. Скорость ветра в Крыму достигала 40 м/с. Без электричества остались почти 50 тыс. человек.

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