ФСБ возбудило дело из-за разглашения коммерческой тайны АвтоВАЗа

Управление Федеральной службы безопасности по Самарской области возбудило уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны компании АвтоВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ в среду, 29 ноября.

Как было установлено, инженер-конструктор АвтоВАЗа из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну.

«По факту указанной противоправной деятельности <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, а также причастные к нему лиц.

Ранее, в конце октября, глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с рядом инициатив. Он предложил усилить ответственность за незаконное получение и использование таможенной информации, которая составляет коммерческую или налоговую тайну. Он предложил лишение свободы в виде наказания.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу. При этом он отметил, что стоит сделать исключение для передачи информации между ФТС и Федеральной налоговой службой (ФНС).