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Облдума в Волгограде предложила внести правки в порядок переименования города

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Волгоградская областная дума подготовила поправки в статью закона, которые уточняют механизм возможного переименования Волгограда, а также других населенных пунктов региона через референдум. Проект документа 29 ноября размещен на сайте регионального парламента.

Объявление о проведении референдума о переименовании предлагается публиковать в течение пяти дней после принятия постановления о нем

«После проведения местного референдума представительный орган муниципального образования принимает решение о поддержке либо отклонении предложения», — указано в документе.

Предложение о переименовании города будет считаться поддержанным населением, если за такую инициативу выскажутся более половины принимающих участие в голосовании. Окончательное одобрение после должна будет выдать облдума. Также указано, что при изменении названия областной столицы сам регион переименовывать не будут.

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Изучения общественного мнения о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград начались в конце марта. Позже опросы были приостановлены, так как мнения горожан на эту тему разделились. Как заявил «Известиям» кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ Алексей Синелобов, решение об изменении названия города должны принимать сами его жители. Также историк предположил, что переименование города может вызвать разногласия в обществе.

Поселение на территории современного Волгограда было основано, предположительно, в 1555 году. Впервые упоминается в исторических материалах как Царицын в 1589 году. Свое название город получил от речки Царицы, впадающей в Волгу. В 1925 году был переименован в Сталинград, а в 1961-м получил название Волгоград.

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