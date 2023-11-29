Прокуратура начала проверку после отравления школьников в Кировской области
Прокуратура Кировской области начала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с массовым отравлением учеников в Малмыжском районе, сообщается на сайте регионального ведомства 29 ноября.
Как отмечается, поводом для проверки послужили данные об отравлении учащихся одного из образовательных учреждений в Малмыжском районе.
«Предварительно, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой», — сказано в сообщении.
По информации прокуратуры, в Малмыжскую ЦРБ обратились 22 ребенка, 16 из них госпитализированы.
«На утро состояние всех детей удовлетворительное, жалоб нет. Для исключения риска распространения возможных инфекционных заболеваний школа с 29 ноября переведена на дистанционное обучение», — отметили там.
Информация об ухудшении состояния школьников стала поступать 28 ноября, дети жаловались на боли в животе. Следственный комитет РФ по Кировской области по данному факту также начал проверку для установления причин и обстоятельств произошедшего.