В результате массового ДТП в Свердловской области пострадали 12 человек
В результате массового ДТП с участием двух автобусов и легковых автомобилей на екатеринбургской кольцевой автодороге пострадали 12 человек. Об этом 29 ноября сообщил минздрав Свердловской области в своем Telegram-канале.
«В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга доставлены семь уральцев. Всех в настоящее время обследуют медики. Среди пострадавших — водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Еще четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в другое медучреждение. Один человек от госпитализации отказался.
Уточняется, что столкновение произошло из-за гололеда.
Ранее в этот день сообщалось, что 28 ноября в Тверской области на трассе М-10 «Россия» столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик. В результате ДТП 42-летний водитель иномарки скончался на месте.