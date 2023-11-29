Пенсионер отдал мошенникам 495 тыс. рублей в Ульяновске
Полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 71-летнего пенсионера в Ульяновске. Мужчина лишился 495 тыс. рублей.
По словам потерпевшего, ему поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банка. Они убедили пенсионера, что с его счетов кто-то якобы пытается похитить деньги. Мужчину убедили перевести средства на «сберегательный» счет. Об этом пишет Ulpravda.ru.
После перевода средств мошенники перестали выходить на связь. Тогда пенсионер обратился в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На прошлой неделе московская пенсионерка лишилась из-за мошенников 10,7 млн рублей. Одна из злоумышленниц сопровождала 93-летнюю женщину во время поездок по банкам, где потерпевшая снимала накопления.