Больше 360 бездомных животных отловили в Калуге с начала года
В Калуге с начала 2023 года отловили 362 бездомных животных. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.
Отлов ведется по программе, которая предусматривает стерилизацию и вакцинацию собак. Порядка 160 животных вернули на прежние места обитания. Часть собак передали в благотворительный фонд приюта. Для некоторых животных удалось найти новых владельцев.
Власти Калуги в марте утвердили перечень мест, куда запрещено возвращать собак. К ним относятся социально значимые объекты и прилегающие к ним территории.
9 ноября в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. Несовершеннолетним была оказана медицинская помощь. По итогам прокурорской проверки виновное лицо привлекут к ответственности.