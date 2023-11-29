За сутки в Петербурге было вывезено 30 тыс. кубометров снега

За сутки в Санкт-Петербурге вывезли 30 тыс. кубометров снега, в первую очередь идет очистка территорий у станций метро, а также проспектов, сообщили в муниципалитете.

Для уборки были задействованы 960 снегоуборочных машин и 391 сотрудник ручного труда.

По словам начальника Ульяновской автоколонны ГУДП «Путь» Владимира Шамака, «в ближайшие дни снежные отвалы на дорогах должны быть устранены». Его команда за ночь вывезла 1 тыс. кубометров снега.

Устранение последствий мощного снегопада стало темой экстренного совещания городского правительства и штаба по благоустройству Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов поручил очистить дороги, крыши и улицы от снега в максимально короткие сроки.

Город убирают в две смены: с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00. Основная работа по уборке улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта идет ночью. Сначала улицы посыпают противогололедными материалами, интенсивное движение помогает реагентам распределиться, а когда машин становится меньше, улицы чистят от снега и льда.

Губернатор заявил о необходимости создать в Петербурге условия, чтобы повседневная жизнь города не останавливалась. «Главное — должно быть взаимодействие и слаженная работа со всеми структурами на территории района. Это касается и местного самоуправления, и частных организаций. Есть сложности с уборкой внутридомовых территорией. Сразу такой большой объем полностью сложно убрать. Но в первую очередь — жизнеобеспечение города: транспорт, инженерная инфраструктура, магистрали, дороги, детские сады, школы, больницы», — сказал Беглов.

Губернатор добавил, что за уборку отвечают все собственники зданий — они должны подключаться к уборке прилегающих территорий.

Представители дорожных служб попросили горожан минимизировать поездки на личном транспорте при обильном снегопаде, в частности, для того, чтобы увеличить доступность магистралей для уборочной техники. Жителей также призывают парковать автомобили на нужной стороне улицы, согласно графику, указанному на знаках.