Востоковед назвал отвлекающим маневром резолюцию ГА ОНН о Голанских высотах

Принятая Генассамблеей ООН резолюция с призывом к Израилю освободить Голанские высоты является отвлекающим маневром. Об этом «Известиям» 29 ноября заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Решение алогичное. Голанские высоты заняты были Израилем давно, кстати, и американцы признали это территорией Израиля. Сейчас непонятно, почему принято это решение, потому что главное сейчас не проблема Голанских высот, а сохранение перемирия между Израилем и [палестинской группировкой] ХАМАС. Это непонятный, отвлекающий маневр», — считает Тарасов.

При этом востоковед предположил, что в широком контексте Организация Объединенных Наций таким образом готовится к широкому обсуждению проблемы палестинской государственности и определения границ.

«Видимо, они сейчас пытаются напомнить или застолбить границы 1967 года, в которых Голанские высоты входили в состав Сирии», — уточнил эксперт.

Накануне ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты. Документ состоит из восьми пунктов, в одном из которых указывается, что оккупация Израилем этой территории представляет собой препятствие на пути к достижению мира в регионе.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

С 1967 года предшественники 45-го президента США Дональда Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег реки Иордан оккупированными Израилем территориями. В марте 2019 года Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Однако против таких односторонних действий высказались Сирия, арабские страны, Россия, ключевые европейские державы и союзники Соединенных Штатов. В конце января 2020 года Трамп заявил, что спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.