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В Кремле напомнили об обвинениях Украины в адрес России

Песков назвал «привычными» обвинения РФ в отравлении жены главы ГУР Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украина во всем обвиняет Россию, даже в своем существовании. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинских спецслужб о якобы причастности Москвы к отравлению жены главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение», — сказал он.

Днем ранее украинские СМИ сообщили об отравлении Марианны Будановой. По данным источников, речь идет о тяжелых металлах, ими отравили еще несколько человек из ГУР Украины. Сообщалось, что жену Буданова могли отравить через еду.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по факту отравления жены главы ведомства ведется расследование. Признаков отравления у Буданова не обнаружено, отмечалось в сообщениях.

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В тот же день бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Валерий Кондратюк рассказал, что Буданову отравили мышьяком и ртутью.

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