Песков заявил о признании Западом роста экономики РФ

Политики в Европе видят, что экономика России демонстрирует подъем, а санкции Запада провалились. Так прокомментировал 29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщение о том, издание Politico назвало главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года, однако в положительном смысле.

«Ну европейские политики на самом деле также видят неэффективность принятых санкций и видят также эффект бумеранга этих санкций. Это первое. И дальше уже очевидный факт, что несмотря на груз рестрикций, которые были приняты, макростабильность обеспечена и экономика [России] вышла на траекторию роста», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков добавил, что рост показателей в российской экономике — это факт, который невозможно не замечать.

Ранее 29 ноября стало известно, что Набиуллина стала победителем в номинации главный «разрушитель» года по версии газеты Politico. Такая номинация главе ЦБ РФ досталась за вклад в усиление российской экономики, несмотря на старания Запада.

До этого, 4 ноября, Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве отметила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова, что важно, так как это кровеносная система в экономике. Она отметила, что Центробанк РФ был вынужден отозвать большое число лицензий, оздоровить некоторые банки.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2023 году составит 2,8%. По его словам, такое значение наблюдается после падения показателей в 2022 году примерно на 2%. Министр подчеркнул, что добиться подобных результатов было сложно, для этого приходилось концентрировать ресурсы и на развитии ключевых отраслей, и на поддержке населения.

2 ноября ЦБ РФ России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. Регулятор поставил себе целью зафиксировать годовой уровень инфляции вблизи 4%.

3 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточное государство с перерабатывающим производством, составляющим 43% в структуре национальной экономики.