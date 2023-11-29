Песков высказался об участии России в международных мероприятиях

Россия сохраняет заинтересовать в налаживании добрых отношений со всеми странами, кто отвечает взаимностью. Так в среду, 29 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге вопрос об участии РФ в международных мероприятиях типа Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

На фоне запланированного участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в предстоящей встрече ОБСЕ журналисты попросили его высказать мнение о том, будет ли нарастать вовлеченность России в мероприятия западных объединений и организаций.

«Давайте не будем забегать вперед, мы сейчас весьма и весьма имеем скудные возможности прогнозировать, настолько иногда непредсказуемо развиваются события и настолько мутирует позиция коллективного Запада по тем или иным вопросам <…>. Мы сохраняем свою заинтересовать в налаживании добрых отношений со всеми, что мы и желаем с теми странами, которые готовы отвечать взаимностью», — отметил Песков.

28 ноября представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН.

Сам Лавров днем ранее в ходе форума «Примаковские чтения» выразил мнение, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон. На следующий день власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета Лаврова в Скопье для участия в министерской встрече.

Между тем в знак протеста против участия во встрече российского министра Украина, а вслед за ней и Литва, Латвия и Эстония заявили, что бойкотируют заседание в Скопье.