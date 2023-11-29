В Москве арестовали планировавшего теракт на Ж/Д станции мужчину

Полиция в Москве арестовала мужчину, планировавшего подрыв цистерны на Ж/Д станции. Попытка теракта предотвращена, 29 ноября сообщила пресс-служба СК.

На кадрах, распространенных следователями, видно, как выглядело самодельное взрывное устройства (СВУ), предназначенное для совершения подрыва. Кроме того, в ходе допроса задержанный признался, что за выполнение задания его обещали перевезти на Украину.

По данным следствия, 40-летний мужчина в ноябре получил «от неустановленного соучастника задание» и согласился за деньги организовать подрыв одной из цистерн железнодорожной станции. Далее фигурант забрал из заранее обозначенного ему места на юго-западе города детонатор, предназначенный для изготовления СВУ. Злоумышленник был задержан после изъятия детонатора из тайника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта») и ч.1 ст.30 ч.2 ст.223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).

«Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Днем ранее в Москве были задержаны граждане, подозреваемые в совершении диверсии на Ж/Д станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела, предусматривающие диверсия по предварительному сговору.

В тот же день УФСБ по Республике Татарстан сообщило, что сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов в регионе — взрывы на железнодорожных путях и диверсии на территории танкового училища. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, предусматривающее подготовку теракта.