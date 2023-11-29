«Известия» показали кадры пожара в здании склада в Ярославле

В распоряжении «Известий» 29 ноября есть кадры пожара в здании склада в Ярославле, площадь возгорания составляет около 1,5 тыс. кв м.

На кадрах видно столб дыма, поднимающийся с крыши здания. У самого склада сосредоточено больше количество пожарной техники, специалисты занимаются тушением возгорания.

О возгорании на складе в Ярославле по адресу проспект Октября, д. 78 сообщила пресс-служба МЧС ранее в этот день. Как уточнялось, тушение осложняется особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. При этом в пресс-службе отметили, что к ликвидации возгорания привлечены 68 специалистов и 23 единицы техники.