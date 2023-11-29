Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о потере конкурентоспособности ЕС без российского газа
Политика
Песков назвал концентрацию сил Финляндии на границе с РФ избыточной мерой
Мир
В ЕС заявили о невозможности поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года
Мир
Захарова заявила о признании Украиной «марионеточного режима» Киева
Общество
В Институте судмедицины Муглы подтвердили траспортировку тел убитых россиянок
Наука и техника
Правительство РФ одобрило создание лунной станции с Китаем
Мир
Захарова назвала слова Байдена о Ближнем Востоке признанием правоты РФ
Мир
Соглашение РФ и Украины о пересечении границы прекратило действие
Мир
Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС
Мир
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели
Мир
Захарова сообщила о недопуске нескольких журналистов из РФ на СМИД ОБСЕ
Мир
Сейсмолог заявил о вероятности землетрясения в Турции силой 7,4 балла
Мир
Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами
Общество
В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей

Омского спортсмена признали самым сильным человеком РФ в девятый раз

0
Фото: правительство Омской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым сильным человеком России уже в девятый раз признали спортсмена из Омска Евгения Маркова. Ему вручили точную копию памятника Суворову.

Турнир силачей проходил в городе Суворове Тульской области в рамках спортивного фестиваля «Суворовские игры». Мероприятие посвятили открытию памятника выдающемуся полководцу Александру Суворову.

В министерстве спорта Омской области считают огромным успехом омской школы силового экстрима то, что их воспитанник признается самым сильным человеком страны в девятый раз, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на ведомство.

Второе место в соревнованиях занял атлет из Смоленска Валентин Акимов, а третье — Валерий Савин из Сургута. У женщин обладательницей титула сильнейшей россиянки стала жительница Магнитогорска Екатерина Зайцева. Серебро досталось москвичке Юлии Клочковой, а бронза — Ольге Яремюк и Богородицка.

На фестивале были представлены и другие виды спорта, в том числе тяжелая атлетика. В минспорта обратили внимание, что участие и победы омских спортсменов в крупных состязаниях привлекают дополнительное внимание жителей региона разных возрастов к активному образу жизни. Это помогает выполнить задачи местного проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Летом сообщалось об открытии в Омске Аллеи олимпийцев на набережной реки Оми. На ней установлены бюсты олимпийских и паралимпийских чемпионов, чья судьба связана с Омском. 22 образа известных спортсменов выполнил в бронзе скульптор Сергей Полегаев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023