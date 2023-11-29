Омского спортсмена признали самым сильным человеком РФ в девятый раз

Самым сильным человеком России уже в девятый раз признали спортсмена из Омска Евгения Маркова. Ему вручили точную копию памятника Суворову.

Турнир силачей проходил в городе Суворове Тульской области в рамках спортивного фестиваля «Суворовские игры». Мероприятие посвятили открытию памятника выдающемуся полководцу Александру Суворову.

В министерстве спорта Омской области считают огромным успехом омской школы силового экстрима то, что их воспитанник признается самым сильным человеком страны в девятый раз, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на ведомство.

Второе место в соревнованиях занял атлет из Смоленска Валентин Акимов, а третье — Валерий Савин из Сургута. У женщин обладательницей титула сильнейшей россиянки стала жительница Магнитогорска Екатерина Зайцева. Серебро досталось москвичке Юлии Клочковой, а бронза — Ольге Яремюк и Богородицка.

На фестивале были представлены и другие виды спорта, в том числе тяжелая атлетика. В минспорта обратили внимание, что участие и победы омских спортсменов в крупных состязаниях привлекают дополнительное внимание жителей региона разных возрастов к активному образу жизни. Это помогает выполнить задачи местного проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Летом сообщалось об открытии в Омске Аллеи олимпийцев на набережной реки Оми. На ней установлены бюсты олимпийских и паралимпийских чемпионов, чья судьба связана с Омском. 22 образа известных спортсменов выполнил в бронзе скульптор Сергей Полегаев.