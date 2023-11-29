Признания, которые сделал депутат Верховной рады Давид Арахамия о том, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сыграл роль в срыве диалога между Украиной и Россией весной 2022 года, только доказывают, насколько зависимым является режим президента Украины Владимира Зеленского от Запада. Об этом 29 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что украинская сторона наконец-то сама призналась в том, о чем Россия говорила всë это время.

«Откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Всë это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского», — отметила Захарова на брифинге для журналистов.

Дипломат добавила, что слова депутата пропрезидентской партии «Слуга народа» также демонстрируют «полную зависимость Киева от англосаксконских кукловодов, которые «управляют им буквально как заблагорассудится».

Арахамия 24 ноября сообщил, что в 2022 году именно Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Тогда же день экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что нынешний глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал Зеленского заключить мир с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает украинского лидера.

25 ноября заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что ситуация на фронте зашла в тупик, Украина несет большие потери, в связи с чем именно сейчас и появилось признание властей страны в том, что Запад рекомендовал Киеву прекратить переговоры с Россией весной 2022 года.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.