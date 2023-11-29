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Режим ЧС ввели в 15 муниципальных образованиях Крыма

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Режим чрезвычайной ситуации действует в 15 муниципалитетах Крыма в связи с непогодой. Без электроснабжения остаются порядка 43,7 тыс. человек.

По данным на утро 29 ноября, режим ЧС действует в Ялте, Алуште, Симферополе, Джанкое, Евпатории, Саки, Красногвардейском, Сккском ,Симферопольском, Красноперекопском, Советском, Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском и Черноморском районах. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на Telegram-канал главы республики Сергея Аксенова. Кроме того, неблагоприятные условия складываются в Бахчисарайском, Первомайском районах и Судаке.

За прошедшую ночь из-за сильного ветра отключены 63 высоковольтные линии и 917 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 44 социально значимых объекта, отключены пять котельных. Частично без воды остались 116 населенных пунктов.

По последним данным, ущерб инфраструктуры от шторма превысил 1,3 млрд рублей. Из-за непогоды погиб один человек. Он вышел смотреть на волны в селе Морском под Судаком.

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