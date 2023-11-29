В Институте судмедицины Муглы подтвердили траспортировку тел убитых россиянок

В Институте судебной медицины Муглы подтвердили 29 ноября «Известиям», что тела убитых в Турции российской модели Ирины Двизовой и ее дочери были привезены туда.

«Да, их привезли сюда — Ирину и Даяну Двизовых. Мы собираемся делать аутопсию. Их привезли из Конаджика», — сообщили в учреждении.

28 ноября сообщалось, что в турецком городе Бодрум полицейский патруль нашел тела женщины и девочки (матери и дочери) на обрывистом склоне в провинции Мугла в районе Ичмелер. Они были обернуты в простыни и связаны веревкой. Погибшими оказались российская модель Двизова и ее дочь. Они скончались от огнестрельных ранений. Сообщалось, что их тела транспортировали в Институт судебной медицины Муглы. О пропаже матери и дочери ранее в полицию заявляли друзья.

Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться. Также по мнению родных российской модели Двизовой, Андрей К. виновен в трагедии. Они отметили, что на месте убийства были найдены следы обуви 46-го размера, такой же был у экс-мужа женщины. Кроме того, он въезжал на территорию Турции. Однако, по их словам, каких-либо угроз или сообщений от бывшего мужа Ирины не поступало.

Известно, что мужчина находится в базе розыска МВД России. Он был внесен туда по уголовной статье задолго до случившейся трагедии.

Генконсульство России в Анталье сообщило «Известиям» 29 ноября, что находится на связи с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме.