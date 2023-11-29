Более 70 классов и 20 детских групп ушли на карантин в Удмуртии
В Удмуртии в период с 20 по 27 ноября на 7% выросла заболеваемость ОРВИ. Число заболевших превысило 11,4 тыс. человек. Из них около половины, порядка 6,3 тыс. — это дети до 14 лет. Таковы данные республиканского управления Роспотребнадзора.
Чтобы прекратить распространение инфекции в 42 школах республики частично закрыли на карантин 74 класса. Также на карантин отправили 21 группу в 17 детских садах.
В Удмуртии продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Прививки сделали 53% от всех жителей или 767 тыс. человек, уточняет ИА «Сусанин».
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов предупредил, что после новогодних праздников может начаться следующий подъем заболеваемости респираторными инфекциями.