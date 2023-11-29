Новогодние декорации закупят для Ельца за 20,9 млн рублей

В Ельце (Липецкая область) объявлены торги для закупки новогодних декораций. Максимальная стоимость контракта составляет 20,9 млн рублей.

В качестве заказчика выступает муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки». Для города приобретут световой потолок, шатер для ели, гирлянды, а также различные арт-объекты, в том числе новогодний поезд, жар-птицу и дракона. Поставить украшения необходимо до 25 декабря, уточняет ИА «Абирег».

Заявки на участие в аукционе принимаются от потенциальных подрядчиков до 5 декабря.

В середине ноября серию торгов на новогоднее убранство объявили в Липецке. Начальная цена закупок оценивалась в 10 млн рублей.