Новую детскую областную больницу откроют в Оренбурге 11 декабря

В Оренбурге 11 декабря официально начнет работать новая детская областная клиническая больница. Дату открытия сообщила региональный министр здравоохранения Татьяна Савинова. День открытых дверей проведут 2 и 3 декабря.

Первым посетителей примет подразделение консультативно-диагностической службы. Затем в новое здание переведут детскую хирургическую, терапевтическую службы, а также детское подразделение онкологического диспансера. Плавный переезд начнется 4 декабря, а завершится в 2024 году.

28 ноября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новой детской больницы. На открытие приезжал глава Минздрава РФ Владимир Мурашко. Как пишет РИА «Оренбуржье», в новой больнице он, а также губернатор Денис Паслер и вице-губернатор Татьяна Савинова заложили капсулу времени с обращением к юным оренбуржцам. Вскрыть капсулу должны 5 октября 2070 года.

Строитель больницу начали в апреле 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В марте 2022 года решено было направить на дооснащение больницы современным оборудованием 1 млрд рублей.

Урал56.Ру уточняет, что общая площадь участка, где расположено учреждение, составляет около 15 га. На территории построили три больничных пятиэтажных блока. В ближайшее время там появится еще один корпус, где разместят, в частности, пищеблок и аптеку. Также на участке предусмотрены стоянка для спецтранспорта и вертолетная площадка.

Больницу оснастили рентгенодиагностическим оборудованием, компьютерным томографом и МРТ.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге к концу июня 2024 года должны отремонтировать областную клиническую больницу № 2. Здание было построено в 1982 году.