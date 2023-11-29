Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС

Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа, заявила в среду, 29 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«23 ноября официальный Кишинев присоединился к санкциям, введенным против России еще в марте 2014 года в связи, как это обозначено, с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что данный враждебный шаг направлен на разрушение отношений двух стран.

«Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», — заключила представитель МИДа.

Ранее, 24 ноября, Захарова обратила внимание, что Молдавия встроилась «в антироссийскую кампанию коллективного Запада». Действия Кишинева могут полностью разрушить российско-молдавские отношения, которые уже находятся в плачевном состоянии, указала она.

Также в ноябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Молдавия взяла курс на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран.

12 октября директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что власти Молдавии при поддержке США фактически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

Еще в августе Захарова сообщила, что Запад продолжает подталкивать Молдавию к конфликту с Россией. Она подчеркивала, что Москва неоднократно предупреждала Кишинев о катастрофических последствиях таких действий.