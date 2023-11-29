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Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Тверской области

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе М-10 «Россия» в Тверской области. Водитель иномарки погиб.

Авария произошла вечером 28 ноября на 178 км трассы. По данным издания «Тверские ведомости», водитель грузовика IVECO остановился на полосе обгона, несмотря на знак «Остановка запрещена». В большегруз врезался автомобиль Kia, следовавший в направлении Санкт-Петербурга.

42-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В Оренбургской области водитель автомобиля Toyota Estima не справился с управлением и врезался в стоящий на правой полосе грузовик. 32-летняя пассажирка иномарки скончалась в машине скорой помощи.

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