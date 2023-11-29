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Захарова сообщила о недопуске нескольких журналистов из РФ на СМИД ОБСЕ

Захарова: несколько журналистов из России не допустили на СМИД ОБСЕ
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.net
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Нескольких журналистов из России не допустили освещать встречу Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом 29 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что организация обязана защищать представителей СМИ, так как это одна из ее функций.

Кроме того, она добавила, что Россия продолжает подготовку к участию главы МИД РФ Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, несмотря на все попытки Запада помешать этой поездке.

«В очередной раз мы видим этот разрушительный менталитет, идеологию, которую проводят США и в целом коллективный Запад по сегрегированию стран, народов и так далее. То же самое мы и в этот раз наблюдаем — попытки части коллективного Запада сделать всё, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно говоря, поставили на кон само существование организации. Не вдаваясь в подробности, они, безусловно, будут, но чуть позже, могу сказать, что подготовка к визиту идет», — отметила дипломат.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября.

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Ранее в этот день Захарова сообщила, что при подготовке к встрече СМИД организации России чинились «всяческие козни». Она отметила, что часть государств Запада понимает, что довели ситуацию в организации до «экзистенциального кризиса этой структуры», а другая — продолжает «давить на педаль абсолютно русофобского угара».

Накануне, 28 ноября, стало известно о бойкоте встречи ОБСЕ из-за участия Лаврова главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Официальный представитель украинского дипведомства Олег Николенко заявил, что РФ пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

Также в тот день главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении сообщили о решении отказаться от участия во встрече СМИД организации из-за присутствия на ней Лаврова. По утверждению глав дипведомств стран, Россия в результате своих действий на Украине перестала быть частью архитектуры европейской безопасности.

При этом 27 ноября представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций.

В тот день глава МИД РФ заявил, что организацию еще можно попытаться спасти от Запада, но шансы невелики. Он указал, что не может «с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники».

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