Судно на воздушной подушке пустят по Иртышу из-за отмены парома

В Тобольске придумали, как решить проблему с перевозкой людей через Иртыш, которая возникла из-за закрытия паромной переправы. По реке запустят судно на воздушной подушке.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев, перевозку через Иртыш в районе переправы организуют с 29 ноября. Судно с воздушной подушкой должны доставить из Увата. Работать оно будет по расписанию Вместимость — 20 человек.

Власти решили скорректировать и расписание автобусов под работу судна.

ИА «Ура.ру» уточняет, что в Тобольске паромную переправу закрыли из-за погоды. Организовать пешую дорогу для людей в данное время невозможно из-за слишком тонкого льда. Жители города были недовольны возникшими транспортными проблемами и обратились к президенту РФ Владимиру Путину.