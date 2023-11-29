РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания

Российский снайпер с позывным Череп ликвидировал противника одним выстрелом после четырех дней выжидания. Об этом 29 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видео.

Уточняется, что снайпер — доброволец, прибывший на линию соприкосновения в рядах армии РФ.

Череп терпеливо ждал, пока боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выстрелить, россиянину хватило нескольких секунд.

Как рассказал снайпер, это место было единственным, откуда противник мог наблюдать для корректировки огня.

Ранее, 24 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о продолжении уничтожения противника российскими снайперами. По его словам, снайперы стараются подойти к противнику как можно ближе, оставаясь при этом незамеченными.

После уничтожения цели снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и сменить огневую точку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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