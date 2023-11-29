Двух медиков осудили за смерть ребенка в Брянской области

В Брянской области двух медиков осудили за гибель малолетнего пациента. Подсудимых приговорили к штрафам.

По данным следственного комитета, ребенок поступил в приемное отделение Унечской центральной районной больницы 16 июня 2021 года. Врач-педиатр участкового детского отделения и фельдшер отделения скорой помощи поставили неверный диагноз и недооценили тяжесть состояние пациента, пишет NASHBRYANSK.RU.

Эвакуация ребенка в Брянскую городскую детскую больницу № 1 была проведена ненадлежащим образом. В итоге малыш умер.

Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд приговорил педиатра к штрафу 170 тыс. рублей, фельдшера — к штрафу 110 тыс. рублей. Кроме того, в течение шести месяцев им запрещено заниматься медицинской деятельностью.

В начале ноября в Саратовской области осудили главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петровском районе». 11-летний мальчик получил смертельные травмы при обрушении гаража, который расположен на территории учреждения. Глаавврача признали виновной в халатности.