В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей

По предварительным подсчетам, нанесенный инфраструктуре Крыма ущерб от стихии превысил 1,3 млрд рублей, сообщил 29 ноября председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на заседании крымского парламента.

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей», — заявил Константинов.

Подсчет ущерба продолжается.

С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в республике погиб человек.

28 ноября корреспондент «Известий» Вероника Котькова сообщила, что в Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. По ее словам, до глубокой ночи ликвидируют последствия непогоды в этом городе. Также 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма. По словам главы республики, на утро без света остаются 93 тыс. жителей.

29 ноября Котькова рассказала, что погода в Керчи вновь ухудшилась: уровень воды поднялся, ветер усилился, вода стала выходить из берегов. На кадрах видно, как пешеходную зону вдоль берега захлестывают волны и как раскачивает пришвартованные буксиры и суда.