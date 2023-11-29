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В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей

Константинов: ущерб Крыму от стихии превысил 1,3 млрд рублей
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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По предварительным подсчетам, нанесенный инфраструктуре Крыма ущерб от стихии превысил 1,3 млрд рублей, сообщил 29 ноября председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на заседании крымского парламента.

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей», — заявил Константинов.

Подсчет ущерба продолжается.

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С 26 ноября на территорию ряда регионов страны оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде сильного ветра и дождя со снегом. Так, из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в республике погиб человек.

28 ноября корреспондент «Известий» Вероника Котькова сообщила, что в Керчи обрушившийся шторм оборвал провода и повалил деревья. По ее словам, до глубокой ночи ликвидируют последствия непогоды в этом городе. Также 28 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры в регионе из-за шторма. По словам главы республики, на утро без света остаются 93 тыс. жителей.

29 ноября Котькова рассказала, что погода в Керчи вновь ухудшилась: уровень воды поднялся, ветер усилился, вода стала выходить из берегов. На кадрах видно, как пешеходную зону вдоль берега захлестывают волны и как раскачивает пришвартованные буксиры и суда.

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