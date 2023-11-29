Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели
Мир
Захарова сообщила о недопуске нескольких журналистов из РФ на СМИД ОБСЕ
Мир
Сейсмолог заявил о вероятности землетрясения в Турции силой 7,4 балла
Мир
Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами
Общество
В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей
Наука и техника
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от МКС
Происшествия
В Ярославле загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м
Мир
Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к членству в Евросоюзе
Общество
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего взорвать военкомат в Воронеже украинского агента
Мир
Конвертоплан США Osprey упал в море в Японии
Мир
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Мир
Захарова заявила о кознях против России при подготовке к СМИД ОБСЕ в Скопье
Мир
Япония рекомендует внести в список ЮНЕСКО хроники бомбардировки Хиросимы
Сюжет:

Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами

МИД Ирана: страна не примет участие в СБ ООН из-за задержки США в выдаче виз
0
Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация Ирана не примет участие в заседании Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в секторе Газа из-за того, что правительство США задержало выдачу виз ее участникам. Об этом 29 ноября сообщило агентство IRNA .

«Американское правительство задержало выдачу виз мне и другим членам иранской делегации, что лишило нас возможности участвовать во встрече, которая пройдет в ООН сегодня», — сказал агентству глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее, 26 ноября, президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, оказание помощи палестинцам и действия Израиля на территории палестинского анклава. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул необходимость единой позиции у Ирана и Турции с целью противостояния «израильским злодеяниям».

До этого, 19 ноября, глава МИД РФ России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Ранее, 15 ноября, Лавров отметил, что, по его мнению, было бы большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как слабость или зеленый свет на любые действия в секторе Газа.

До этого, 11 ноября, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израилю следует вывести свои войска из сектора Газа. Он потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа.

Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине
Пока Израиль и ХАМАС обмениваются пленными, премьеры двух западных стран отправились на Ближний Восток обсуждать урегулирование конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023