Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами

Делегация Ирана не примет участие в заседании Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в секторе Газа из-за того, что правительство США задержало выдачу виз ее участникам. Об этом 29 ноября сообщило агентство IRNA .

«Американское правительство задержало выдачу виз мне и другим членам иранской делегации, что лишило нас возможности участвовать во встрече, которая пройдет в ООН сегодня», — сказал агентству глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее, 26 ноября, президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в секторе Газа, оказание помощи палестинцам и действия Израиля на территории палестинского анклава. В ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул необходимость единой позиции у Ирана и Турции с целью противостояния «израильским злодеяниям».

До этого, 19 ноября, глава МИД РФ России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Ранее, 15 ноября, Лавров отметил, что, по его мнению, было бы большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как слабость или зеленый свет на любые действия в секторе Газа.

До этого, 11 ноября, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израилю следует вывести свои войска из сектора Газа. Он потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.