В Москве анонсирована заключительная в этом году акция «День без турникетов»

Более 200 столичных площадок примут участие в заключительной в этом году познавательной акции «День без турникетов». Она пройдет с 7 по 9 декабря, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, среди участников проекта — технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства. «Почти 30 из них присоединятся к акции впервые», — добавила она.

Так, крупный завод, выпускающий ювелирные часы, организует для москвичей экскурсию по производственным цехам. Посетители смогут понаблюдать за процессом изготовления изделий: от переплавки драгоценных слитков до упаковки готовой продукции.

Мастера мануфактуры ватной игрушки проведут для гостей мастер-шоу по созданию новогодних елочных украшений и расскажут о музее предприятия, в котором собрано 100 эксклюзивных старинных кукол, примеров картонажа и элементов декора дореволюционной, советской и современной России.

Кроме того, в рамках акции экскурсию организует завод по промышленному восстановлению деталей и агрегатов. Посетители побывают в отделении приемки, где специалисты оценивают состояние поступающих механизмов, а также в закрытом цеху, где они смогут понаблюдать за работой станков. Завершится экскурсия в лаборатории, где создается новое оборудование.

В агентстве по подбору персонала проведут мастер-класс «Как пройти собеседование и попасть на работу мечты», разберут самые частые ошибки в резюме и расскажут о доступных стажировках. А отечественный бренд ароматической продукции познакомит горожан с процессом изготовления свечей, диффузоров и саше из натуральных материалов.

Кроме того, москвичи смогут побывать на производстве роботов, узнать, как создаются книги, собрать домик из миниатюрного бруса и попробовать себя в роли фотографов для домашних животных.